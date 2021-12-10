В Пугачеве сирота 10 лет ждала квартиру

В Пугачеве девушка, оставшаяся без родителей, 10 лет ждала квартиру. Для получения жилья потребовалось вмешательство районной прокуратуры.

В надзорный орган обратилась 20-летняя сирота. Своего жилья у нее не было, поэтому государство было обязано предоставить ей квартиру. Заявительница стояла в очереди на жилье с 2011 года, но так и не получила его.

Межрайонный прокурор направил в суд иск на региональное министерство строительства и ЖКХ обеспечить, чтобы обеспечить девушку жильем. После этого она получила ключи от благоустроенной квартиры в Пугачеве.

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