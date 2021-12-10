В Ленинском районе без воды остались десятки домов и частный сектор

Сегодня, 10 декабря, в Ленинском районе Саратова без воды остались десятки домов и частный сектор, об этом сообщает ООО «КВС».

По адресу Моторная, 12 проводятся сварочные работы. До их окончания без воды остались Московское шоссе, 1, 3, 5, 7; Моторная, 5, 7, 6, 8, 12, 14, 16, 18; Керамическая, 6, а также частные дома на Керамической, Моторной, 2-3 Петровским проезде, 2-й Елшанской и по проезду Яблочкова.

Восстановить подачу воды коммунальщики планируют к 20:00.

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