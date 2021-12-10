Водитель из Саратова пошел «решать вопросы» с жертвой ДТП и обокрал коллегу, об этой драматичной истории рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

В полицию обратился житель Октябрьского района. 59-летний мужчина признался, что работает водителем и недавно попал в ДТП, где пострадала женщина. Его коллега вызвался решить вопрос с жертвой, чтобы она больше не предъявляла претензий. За свои услуги он попросил 35 тысяч рублей, однако, получив их, «спаситель» перестал выходить на связь.

Правоохранители возбудили дело о краже. Вскоре был задержан 32-летний ранее неоднократно судимый житель Заводского района. Он признался, что присвоил и потратил деньги товарища. Теперь он находится под подпиской о невыезде.

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