Самые активные жалобщики живут в Балаково, Ртищево и Хвалынске

Балаково - город неравнодушных жителей

Специалисты саратовского Центра управления регионом «(ЦУР) подсчитатли, из каких районов жители активнее всего жаловались на различные проблемы в соцсетях. Подсчет велся по соотношению количества жалоб на тысячу населения, чтобы уровнять показатели крупных городов и сельских райцентров.

В результате в ТОП-3 лидеров по количеству жалоб вышли три района: Балаковский (478 жалоб), Ртищевский (87 сообщения) и Хвалынский (36 обращений с жалобами).

Все три района кроме специфических обращений сошлись в жалобах по темам ремонта дорог, установке уличного освещения, на качество воды и ее отключения.

Балаковцы также чаще жаловались на плохую уборку территорий, интересовались благоустройством и коронавирусной тематикой.

Жители Ртищевского района писали о вывозе мусора и нехватке контейнеров для ТКО. От жителей Хвалынского района специалисты ЦУР получили предложения по установке лежачих полицейских.

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