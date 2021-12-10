В Саратове заявляют о нехватке продавцов на новогодние праздники

В Саратове на новогодние праздники ожидается нехватка продавцов, к такому выводу пришли аналитики портала SuperJob.

Проблематично стало найти специалиста на вакансию с зарплатой в 24 тысячи рублей. Крупные торговые центры сталкиваются с недостатком соискателей.

Аналитики портала также отмечают, что позвать в гости Деда Мороза и Снегурочку в этом году собираются 13 процентов родителей в России. При этом каждый третий россиянин, приглашающий аниматоров, поинтересуется наличием у них QR-кодов. Шесть процентов попросят еще и свежий ПЦР-тест. Большинство же родителей не планирует проверять QR-коды у Деда Мороза и Снегурочки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.