В Саратове закончили строительство самого длинного в Европе восьмикилометрового пешеходного кольца

Фото из тг-канала сторонников Володина
В Саратове завершено строительство восьмикилометрового пешеходного кольца. Об этом пишут в своём Telegram-канале сторонники спикера Государственной думы Вячеслава Володина. Напомним, сегодня, 10 декабря, политик работает в регионе. Парламентарий уже посетил новую инфекционную больницу в Елшанке и купил самолет.
Володин осмотрел старую набережную. Там намедни закончили реконструкцию. Так, в Саратове появилась самая длинная в Европе пешеходная зона.
Фото из тг-канала сторонников Володина
Пешеходное кольцо проходит через исторический центр города и связывает набережную, городской парк, сквер на Рахова, площадь и проспект Кирова, а также улицу Волжская.
Напомним, в 2016 году инициатором строительства пешеходного кольца стал Вячеслав Володин. Реализацию проекта начинали с Волжской. Политик отметил, что теперь пешеходную зону необходимо наполнить интересными горожанам местами для отдыха и заведениями.
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