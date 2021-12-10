В Саратове закончили строительство самого длинного в Европе восьмикилометрового пешеходного кольца

Фото из тг-канала сторонников Володина

В Саратове завершено строительство восьмикилометрового пешеходного кольца. Об этом пишут в своём Telegram-канале сторонники спикера Государственной думы Вячеслава Володина. Напомним, сегодня, 10 декабря, политик работает в регионе. Парламентарий уже посетил новую инфекционную больницу в Елшанке и купил самолет.

Володин осмотрел старую набережную. Там намедни закончили реконструкцию. Так, в Саратове появилась самая длинная в Европе пешеходная зона.

Фото из тг-канала сторонников Володина

Пешеходное кольцо проходит через исторический центр города и связывает набережную, городской парк, сквер на Рахова, площадь и проспект Кирова, а также улицу Волжская.

Напомним, в 2016 году инициатором строительства пешеходного кольца стал Вячеслав Володин. Реализацию проекта начинали с Волжской. Политик отметил, что теперь пешеходную зону необходимо наполнить интересными горожанам местами для отдыха и заведениями.

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