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Общество10 декабря 2021 8:16

На Театральной площади Саратова пройдут ярмарки «выходного дня»

Наталия Калинина
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В субботу, 11 декабря, на Театральной площади в Саратове пройдет «ярмарка выходного дня», о чем сообщает Министерство сельского хозяйства области.

Ярмарка открыта с 8:00 до 15:00. Кроме Театральной площади торговля ведется в поселке Юбилейный и в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская/Томская. Там торговые площадки работают с 8:00 до 16:00.

На ярмарках можно купить мясо, молочные продукты, овощи, яйцо, хлебобулочные и макаронные изделия, мед и другие продукты.

Работает также рынок в поселке Елшанка.

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