В подвале многоэтажки под Саратовом нашли труп с расцарапанной спиной

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Тело неизвестного мужчины нашли в подвале многоэтажки в городе Ртищево.

Труп обнаружила бригада слесарей-сантхеников, которые спустились в подвал одного из домов на улице Железнодорожная вечером 9 декабря.

Как сообщили в региональном СУ СКР, на вид умершему 30-40 лет. Во время осмотра следователем и судебно-медицинским экспертом на спине мужчины обнаружены ссадины.

Сейчас проводится судебно-медицинское исследование, чтобы выяснить точную причину смерти мужчины. Следователи устанавливают личность умершего, начата доследственная проверка.

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