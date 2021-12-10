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Происшествия10 декабря 2021 8:10

В подвале многоэтажки под Саратовом нашли труп с расцарапанной спиной

Тело обнаружили слесаря, обслуживающие систему отопления
Источник:kp.ru
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Фото: СУ СКР по Саратовской области

Тело неизвестного мужчины нашли в подвале многоэтажки в городе Ртищево.

Труп обнаружила бригада слесарей-сантхеников, которые спустились в подвал одного из домов на улице Железнодорожная вечером 9 декабря.

Как сообщили в региональном СУ СКР, на вид умершему 30-40 лет. Во время осмотра следователем и судебно-медицинским экспертом на спине мужчины обнаружены ссадины.

Сейчас проводится судебно-медицинское исследование, чтобы выяснить точную причину смерти мужчины. Следователи устанавливают личность умершего, начата доследственная проверка.

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