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Здоровье10 декабря 2021 8:50

В Саратовской области от коронавируса за день умерли 16 человек

Всего от инфекции скончались 4 802 жителя региона
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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За минувшие сутки от коронавируса в Саратовской области погибли ещё 16 человек. Сегодня, 10 декабря, информацию обновил федеральный оперштаб.

- Скончались семеро мужчин и девять женщин в возрасте от 44 до 91 года, - уточнили в региональном минздраве.

Всего от COVID-19 с начала пандемии умерли 4 802 жителя Саратовской области.

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