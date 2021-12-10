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Общество10 декабря 2021 7:35

Житель Пугачевского района в полночь сжег свой дом с пристройкой

Наталия Калинина
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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Житель Пугачевского района Саратовской области случайно поджег свой дом. Сегодня ночью, 10 декабря, там произошел пожар.

Возгорание заметили в 00:45 в селе Малая Таволожка. Горел частный деревянный дом и пристройка. Площадь пожара составила 44 квадратных метра. По предварительным данным, пожар произошел из-за непотушенной сигареты.

На тушение выезжали два пожарных расчета, о чем сообщает ГУ МЧС региона.

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