Пенсионерка из Саратова убила пьющего зятя и отправилась в колонию на 6 лет

Фото: СУ СК по Саратовской области

Вынесен приговор пожилой жительнице Фрунзенского района Саратова, которая убила пьющего зятя. Она отправилась в колонию на 6 лет, о чем пишет СУ СК по Саратовской области.

Убийство произошло 26 сентября 2021 в квартире на улице Советской. 69-летняя женщина проживала там со своей дочерью и ее 44-летним сожителем. В тот день они с зятем были дома вдвоем и поссорились. Женщина была недовольная его беспутным образом жизни и пьянством. В ответ на претензии зять обматерил ее и попытался уйти. Оскорбленная пенсионерка воткнула ему нож в спину. Потерпевший скончался на месте.

На суде женщина признала вину и раскаялась. Ее приговорили к шести годам колонии общего режима.

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