Водолазы достали со дна реки в Воскресенском районе провалившегося под лед рыбака

Тело достали водолазы
Фото: Саратовская областная служба спасения
Вчера, 9 декабря, в Воскресенском районе Саратовской области водолазы подняли со дна реки тело рыбака. Об этом сообщили в облспасе.
По предварительным данным, 6 декабря 63-летний мужчина провалился под лед на реке Терешка.
Водолазы достали тело и передали его следователям. Выясняются обстоятельства произошедшего.
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