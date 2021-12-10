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Происшествия10 декабря 2021 6:11

Водолазы достали со дна реки в Воскресенском районе провалившегося под лед рыбака

Тело передали следователям
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Тело достали водолазы

Тело достали водолазы

Фото: Саратовская областная служба спасения

Вчера, 9 декабря, в Воскресенском районе Саратовской области водолазы подняли со дна реки тело рыбака. Об этом сообщили в облспасе.

По предварительным данным, 6 декабря 63-летний мужчина провалился под лед на реке Терешка.

Водолазы достали тело и передали его следователям. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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