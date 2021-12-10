Водолазы достали со дна реки в Воскресенском районе провалившегося под лед рыбака

Тело достали водолазы Фото: Саратовская областная служба спасения

Вчера, 9 декабря, в Воскресенском районе Саратовской области водолазы подняли со дна реки тело рыбака. Об этом сообщили в облспасе.

По предварительным данным, 6 декабря 63-летний мужчина провалился под лед на реке Терешка.

Водолазы достали тело и передали его следователям. Выясняются обстоятельства произошедшего.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.