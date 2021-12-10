В Саратовской области меньше 500 заболевших коронавирусом за сутки

Сегодня, 10 декабря, в Саратовской области зарегистрировано 499 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 заразились 125 613 человек. Выздоровели с начала эпидемии 109 141 человек, за сутки — 603
В Саратове подтверждено 229 новых случаев, в Энгельсском районе — 38, в Балаковском заразились еще 32 человека, в Балашовском — 23, в Ртищевском прибавилось 14 зараженных, в Пугачевском — 13, в Вольском заразились 12 новых пациентов, в Ершовском, Петровском заболели по девять человек.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет – 21;
- 7-14 лет – 26;
- 15-19 лет – 15;
- 20-29 лет – 49;
- 30-39 лет – 85;
- 40-49 лет – 65;
- 50-59 лет – 70;
- старше 60 – 168.
С пневмонией поступили 90, с признаками ОРВИ — 399, с бессимптомным течением — 10.
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