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Общество10 декабря 2021 5:47

В Заводском отключили воду в домах возле сквера «Дружбы народов»

Наталия Калинина
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Сегодня, 10 декабря, в Заводском районе Саратова отключили воду в домах возле сквера «Дружбы народов», об этом сообщает ООО «КВС».

По адресу площадь Орджоникидзе, 11 вода отключена по заявке потребителя для работ на собственных коммуникациях. Всего без воды остались пять домов по адресам: площадь Орджоникидзе, 9, 10, 11, 11а, 11б.

Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 19:00.

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