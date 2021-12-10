Первых больных в новой инфекционной больнице в Саратове будут принимать с января

Фото из тг-канала «Володин Саратов»
Сегодня, 10 декабря, спикер Государственной думы Вячеслав Володин работает в Саратовской области. Парламентарий посетил новую инфекционную больницу в саратовском поселке Елшанка. Подробностями поделились сторонники политика. Фото с места опубликовали в Telegram- канале «Володин Саратов».
Сейчас в медучреждении устанавливают и вводят в использование оборудование. Прием первых больных хотят начать в январе.
Больница рассчитана на 400 коек, но при необходимости там можно будет разместить более тысячи человек.
Фото из тг-канала «Володин Саратов»
При осмотре политик отметил, что больница построена по всем современным стандартам и является самым технологически оснащенным медучреждением региона. Каждая палата, отмечают сторонники политика – это практически индивидуальная реанимация с отдельным выходом.
По площади больница оказалось второй после областной – 56 тысяч квадратных метров. Работать там будут 1 256 человек, и которых тысяча – это врачи и медперсонал.
Ввод новой «инфекционки» позволит разгрузить другие медучреждения – на время пандемии больница будет принимать только пациентов с COVID-19.
- Работа шла в непростых условиях, был пик пандемии ковида, но несмотря на это, за полтора года стационарная, большая больница построена и готовится к приему пациентов, - сказал Володин.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.