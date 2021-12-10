Первых больных в новой инфекционной больнице в Саратове будут принимать с января

Фото из тг-канала «Володин Саратов»

Сегодня, 10 декабря, спикер Государственной думы Вячеслав Володин работает в Саратовской области. Парламентарий посетил новую инфекционную больницу в саратовском поселке Елшанка. Подробностями поделились сторонники политика. Фото с места опубликовали в Telegram- канале «Володин Саратов».

Сейчас в медучреждении устанавливают и вводят в использование оборудование. Прием первых больных хотят начать в январе.

Больница рассчитана на 400 коек, но при необходимости там можно будет разместить более тысячи человек.

Фото из тг-канала «Володин Саратов»

При осмотре политик отметил, что больница построена по всем современным стандартам и является самым технологически оснащенным медучреждением региона. Каждая палата, отмечают сторонники политика – это практически индивидуальная реанимация с отдельным выходом.

По площади больница оказалось второй после областной – 56 тысяч квадратных метров. Работать там будут 1 256 человек, и которых тысяча – это врачи и медперсонал.

Ввод новой «инфекционки» позволит разгрузить другие медучреждения – на время пандемии больница будет принимать только пациентов с COVID-19.

- Работа шла в непростых условиях, был пик пандемии ковида, но несмотря на это, за полтора года стационарная, большая больница построена и готовится к приему пациентов, - сказал Володин.

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