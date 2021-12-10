В Кировском районе Hyundai сбил пенсионерку

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области
Вчера, 9 декабря, в Кировском районе Саратова произошло ДТП, в котором пострадала пожилая женщина.
Авария случилась в 7:44 напротив дома № 125 по улице Крайняя. 52-летний мужчина на Hyundai ix35 сбил 69-летнюю женщину.
В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в больницу, о чем сообщает ГУ ГИБДД региона.
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