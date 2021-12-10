Сегодня в Энгельсе весь день не будет электричества

Сегодня, 10 декабря, в Энгельсе Саратовской области отключили электричество. Об этом предупреждали на сайте районной администрации.

С 9 до 12 электроэнергии нет в границах улиц Пензенская-Тульская-Татарская, а также в частном секторе на Веселой, Кутузова, Калинина, Кривой, Тихой и Кондакова.

С 9 до 13 – в домах №№48, 48а-б и 52 на Кондакова, а также в границах улиц Рыбная-Столбовая-Тростниковая.

А с 13 до 16 часов – в частном секторе на Взлетной, Дубовском, Красноармейской и Пушкина.

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