В Саратове встали трамваи одиннадцатого маршрута

Сегодня, 10 декабря, в Кировском районе Саратова встали трамваи 11-го маршрута. Об этом пишут в посвященной городскому электротранспорту группе в соцсети.

Трамваи встали в 6:48 на шестом квартале. Причиной остановки стал неисправный вагон.

Сохранилось движение из центра – от Мирного переулка вагоны идут до остановки «Улица Осипова».

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