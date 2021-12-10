Гололед на Саратовских дорогах: ГИБДД призывает к осторожности

Региональная Госавтоинспекция снова предупреждает об образовании гололедицы на дорогах.

Поэтому водители предлагают не смотреть на максимально разрешенную скорость на знаках, а руководствоваться соображениями безопасности и снизить скорость с учетом погодных и дорожных условий.

Советуют также воздержаться от опасных маневров, а также пользоваться ремнями безопасности всем – водителю и пассажирам авто.

Пешеходам советуют помнить, что на скользкой дороги машина не сможет затормозить быстро и переходить даже по переходам максимально внимательно оценивая окружающую обстановку.

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