Гололед на Саратовских дорогах: ГИБДД призывает к осторожности

Региональная Госавтоинспекция снова предупреждает об образовании гололедицы на дорогах.
Поэтому водители предлагают не смотреть на максимально разрешенную скорость на знаках, а руководствоваться соображениями безопасности и снизить скорость с учетом погодных и дорожных условий.
Советуют также воздержаться от опасных маневров, а также пользоваться ремнями безопасности всем – водителю и пассажирам авто.
Пешеходам советуют помнить, что на скользкой дороги машина не сможет затормозить быстро и переходить даже по переходам максимально внимательно оценивая окружающую обстановку.
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