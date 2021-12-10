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Происшествия10 декабря 2021 4:51

На пожаре в Саратове погиб мужчина

Спящий 67-летний житель Саратова сгорел в кровати
Источник:kp.ru
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В частном доме по улице Сердобская в Саратове на пожаре погиб мужчина.

В этом доме 67-летний погибший жил у своего знакомого.

Ночью 10 декабря хозяин дома проснулся от запаха гари и увидел, что в соседней комнате горит кровать, на которой спал его знакомый.

- Мужчина попытался потушить возгорание, а также вызвал скорую помощь и пожарных. Огонь был локализован и не распространился на соседние помещения дома. Прибывшее медики констатировали смерть 67-летнего мужчины, - сообщили в региональном СУ СКР,

По предварительным данным следователя СК, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Кроме следов термического воздействия, иных травм при внешнем осмотре, не обнаружено. Назначено судебно-медицинское исследование.

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