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Политика10 декабря 2021 4:44

Вячеслав Володин сегодня проведет рабочие встречи в Саратовской области

10 декабря спикер Госдумы работает в Саратовской области
Источник:kp.ru
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Вячеслав Володин проведет встречи с населением в Саратовской области

Вячеслав Володин проведет встречи с населением в Саратовской области

Сегодня, 10 декабря, председатель Государственной думы Вячеслав Володин будет работать в Саратовской области.

Об этом сообщили в телеграм-канале его сторонников "Володин Саратов".

Кроме посещения различных объектов, планируется встречи с жителями области.

Подробности - на сайте "КП-Саратов".

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