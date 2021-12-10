Вячеслав Володин сегодня проведет рабочие встречи в Саратовской области

Вячеслав Володин проведет встречи с населением в Саратовской области
Сегодня, 10 декабря, председатель Государственной думы Вячеслав Володин будет работать в Саратовской области.
Об этом сообщили в телеграм-канале его сторонников "Володин Саратов".
Кроме посещения различных объектов, планируется встречи с жителями области.
Подробности - на сайте "КП-Саратов".
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