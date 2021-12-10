Вячеслав Володин сегодня проведет рабочие встречи в Саратовской области

Вячеслав Володин проведет встречи с населением в Саратовской области

Сегодня, 10 декабря, председатель Государственной думы Вячеслав Володин будет работать в Саратовской области.

Об этом сообщили в телеграм-канале его сторонников "Володин Саратов".

Кроме посещения различных объектов, планируется встречи с жителями области.

Подробности - на сайте "КП-Саратов".

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.