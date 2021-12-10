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Происшествия10 декабря 2021 2:31

В коллекторе теплотрассы у Воскресенского кладбища погиб человек

Труп нашли рабочие
Источник:kp.ru
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Тело было найдено в коллекторе теплотрассы

Тело было найдено в коллекторе теплотрассы

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вечером 9 декабря бригада рабочих обнаружила в коллекторе теплотрассы труп человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело находилось между улицей 4-я Выселочная и Воскресенским кладбищем.

Труп извлекли городские спасатели. Эксперты и следователи СК осмотрели место происшествия. Личность погибшего и причины смерти устанавливаются. Так как смерть наступила не менее месяца назад, то пока нет возможности определить пол человека. Однако сделан вывод, что смерть могла быть не насильственной.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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