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Происшествия10 декабря 2021 4:33

Пенсионерка умерла в больнице Энгельса. Возбуждено уголовное дело

Медики полмесяца пытались спасти пострадавшую
Источник:kp.ru
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Возбуждено уголовное дело о смерти пенсионерки

Возбуждено уголовное дело о смерти пенсионерки

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело после смерти женщины в больнице.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, пострадавшая была госпитализирована 18 ноября с черепно-мозговой травмой из дома на улице Тельмана. Несмотря на предпринятые усилия медиков, 6 декабря она умерла.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Сейчас ведется розыск возможного подозреваемого.

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