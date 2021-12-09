В Саратове 15,5 тысячи жителей остаются без отопления из-за аварии

Центральное отопление отключено с 15.30 в Кировском районе Саратова. С холодными батареями остались 47 многоквартирных жилых домов, где по данным регионального ГУ МЧС проживают 15,5 тысячи жителей, в том числе, 2582 ребенка. Остыли батареи также в прогимназии «Кристалик», в средней школе №17, детской городской поликлинике №4, детском саде №65 .

Все произошло из-за аварийно-ремонтных работ на трубопроводе метрового диаметра на пересечении улиц Соколовая и 1-я Выселочная. После начала этих работ произошло аварийное отключение центрального отопления.

Предварительно, по данным МЧС, возобновить отопление домов обещают после двух часов ночи в пятницу, 10 декабря.

По данным компании "Т Плюс", которая ведет ремонтные работы, восстановить теплоснабжение планируется к полуночи.

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