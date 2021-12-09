Детский сал в Солнечном «украсил» упавший кран

Падение крана в Солнечном

Сегодня, 9 декабря, в Солнечном районе Саратова произошло ЧП: детский сад «украсил» упавший кран.

Инцидент случился по адресу Лисина, 8, где находится Детский сад №215 под названием «Капельки солнца». В сообществе «Солнечный Саратов» в Инстаграм один из пользователей поделился снимком, на котором видно, что на территории детского сада упал автокран. Причина случившегося неизвестна.

В комментариях саратовцы предположили, что технику пригнали, чтобы развесить украшения к Новому году, когда что-то пошло не так.

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