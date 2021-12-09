Президент Путин прокомментировал ситуацию с пытками заключённых в Саратовской области

Сегодня, 9 декабря, президент России Владимир Путин встретился с членами совета по правам человека. В том числе поднимали вопрос о пытках в пенитенциарных учреждениях Саратовской области.
Напомним, в октябре правозащитный проект Gulagu.net начал публиковать видеоархив с пытками в учреждениях ФСИН. Часть записей сделали в саратовской ОТБ-1. 3 декабря регион с проверкой посетили члены СПЧ.
Член СПЧ Ева Меркачева представила доклад о пытках в российских колониях. Президент прокомментировал услышанное так:
- Вещи абсолютно недопустимые. Чего там комментировать? Все правильно вы говорите, работать надо по этому направлению последовательно и добиваться нужных нам результатов, - Путин отметил, что делом занимается центральный аппарат СКР.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.