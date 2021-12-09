Кировский суд Саратова оставил подозреваемых в мошенничестве полицейских на свободе

Сегодня вечером, 9 декабря, стало известно, что подозреваемые в мошенничестве саратовские полицейские останутся на свободе. Такое решение принял Кировский суд Саратова.

Напомним, в Саратове следователями СК возбуждено уголовное дело о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Правоохранители подозревают, что трое полицейских получали командировочные, но сами никуда не ездили.

Прокурор просил заключить Пуляева А.Б., Рябова Д.Е. и Кузьмина А.Д. под домашний арест на основании того, что они могут скрыться от органов следствия или уничтожить доказательства по делу. Однако судья счел эти требования безосновательными.

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