Житель Саратова пожаловался на регулярные очереди в МФЦ Ленинского района

Фото в редакцию прислал читатель

Житель Саратова прислал в редакцию «Комсомолки» фото из МФЦ Ленинского района. На снимках запечатлена очередь у входа и пустующие окна.

Горожанин рассказал, что фотографии сделаны им 25 ноября. По его словам, похожая ситуация с очередями регулярно складывается в МФЦ на проспекте 50 Лет Октября, 107А (ДЦ «Международный»).

Фото в редакцию прислал читатель

Начальник управления организации услуг областного управления МФЦ Антон Мамчак объяснил причины происходящего:

- Постановлением правительства Саратовской области, с 15 ноября мы работаем исключительно по записи. Соответственно, тех, кто заходит в МФЦ, обслуживают сразу, буквально в течение пяти минут.

Если говорить именно про Ленинский МФЦ, там иногда скапливаются люди перед входом, но это не очередь заявителей. Это либо люди, которые приходят раньше, допустим, за полчаса; либо сопровождающие – риелторы, родственники; либо те, кто не знает о предварительной записи, и приходят просто так.

В этом МФЦ 55 окон приема, из них обычно работают 30-40, в зависимости от графика, а это означает что минимум 40 человек ждут своей очереди по записи на следующий прием. Соответственно если хотя бы половина из них придет не за пять минут а за 20 до приема - вот уже «толпа» минимум 20 человек у входа. Плюс риэлторы, которых мы не пропускаем, плюс посетители соседних организаций. В общем, от скопления никуда не деться

Действительно, у нас наблюдается нехватка персонала. Кто-то болеет, у кого-то дети болеют. Есть окна, которые не работают, есть популярные направления услуг, по которым много заявителей, например, Росреестра – регистрация перехода права.

Напомним, 16 ноября губернатор Саратовской области Валерий Радаев обозначил, что образование очередей в МФЦ недопустимо.

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