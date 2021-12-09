Под Энгельсом прокуратура заставила разобрать незаконную турбазу

Под Энгельсом прокуратура заставила разобрать незаконно построенную турбазу. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

ООО «Цериус», учредителем которого является Роман Трифонов, построило на арендованном участке леса административное здание для турбазы. Его площадь составляла 128 квадратных метров. Согласно лесному законодательству, в лесах нельзя строить капитальные объекты.

Прокуратура обратилась в Энгельсский районный суд и по его решению здание пришлось разобрать.

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