Под Энгельсом прокуратура заставила разобрать незаконную турбазу

Под Энгельсом прокуратура заставила разобрать незаконно построенную турбазу. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.
ООО «Цериус», учредителем которого является Роман Трифонов, построило на арендованном участке леса административное здание для турбазы. Его площадь составляла 128 квадратных метров. Согласно лесному законодательству, в лесах нельзя строить капитальные объекты.
Прокуратура обратилась в Энгельсский районный суд и по его решению здание пришлось разобрать.
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