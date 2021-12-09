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Происшествия9 декабря 2021 12:54

В Юбилейном загорелся минивэн

Наталия Калинина
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Фото: Типичный Юбилейный (Саратов)

Фото: Типичный Юбилейный (Саратов)

Сегодня, 9 декабря, в поселке Юбилейный в Саратове загорелся минивэн. Видео инцидента успел сделать горожанин.

Как пишет подписчик группы «Типичный Юбилейный (Саратов)» ВКонтакте, ЧП случилось на Усть-Курдюмском шоссе. Припаркованный на дороге минивэн внезапно загорелся.

- Пожарные приехали быстро, но огонь уже был потушен, -сообщил очевидец.

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