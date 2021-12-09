Под Красноармейском возле железнодорожных путей нашли изуродованного пенсионера

Вчера, 8 декабря, в Красноармейском районе саратовской области возле железнодорожных путей был найден тяжело раненый мужчина. Позже он скончался в больнице.

Как рассказали в региональном минздраве, в 8:59 возле железнодорожной станции «Карамыш» пьяный мужчина получил смертельные травмы. «Скорая» доставила пострадавшего в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, множественными ссадинами, резаными ранами рук, шеи и головы.

Сейчас правоохранительные органы выясняют, что случилось. Есть версии о том, что пострадавшего сбил поезд, а также о том, что он упал на рельсы и сильно ударился головой.

- Мужчина был доставлен в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Ему была оказана вся необходимая помощь. Но он умер, несмотря на усилия врачей, - сообщили в минздраве.

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