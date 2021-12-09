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Общество9 декабря 2021 12:25

Саратовская область получит 1,2 миллиарда на поддержание бюджетной стабильности

Постановление подписал Михаил Мишустин
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Саратовской области выделят из федеральной казны более одного и двух миллиардов рублей. Постановление о выделении средств для поддержания стабильности бюджета подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Деньги пустят на увеличение зарплат бюджетникам, реализацию первоочередных и социально значимых мероприятий, ремонт и реконструкцию дорог и других значимых объектов.

Всего 45-ти регионам выделят 29,3 миллиардов. В следующем году, отметил Мишустин, сумма будет проиндексирована.

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