Саратовская область получит 1,2 миллиарда на поддержание бюджетной стабильности

Саратовской области выделят из федеральной казны более одного и двух миллиардов рублей. Постановление о выделении средств для поддержания стабильности бюджета подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Деньги пустят на увеличение зарплат бюджетникам, реализацию первоочередных и социально значимых мероприятий, ремонт и реконструкцию дорог и других значимых объектов.

Всего 45-ти регионам выделят 29,3 миллиардов. В следующем году, отметил Мишустин, сумма будет проиндексирована.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.