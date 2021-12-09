Установка стелы в Балаково

Сегодня, 9 декабря, в «Центральном парке» в Балаково устанавливают стелу высотой 6 метров. Арт-объект обошелся бюджету в 730 тысяч рублей.

На стеле под названием «Дай пять» написано «Центральный парк». Конструкция имеет текстуру дерева и металлические конструкции, ночью ее будет освещать подсветка.

Стела весит 500 килограмм. Заказчиком выступало МАУ «Молодежная инициатива».

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