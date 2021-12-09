В Саратове еще 21 дом остался без холодной воды

В Саратове 21 дом остался без холодной воды. Об отключении в Кировском районе рассказывает ООО «КВС».
Коммунальщики дополнительно отключили следующих потребителей: Техническая,1-20, Артиллерийская,3. Ранее воду отключили по адресам Техническая, 16а,16в,14,14в.
Восстановить подачу воды планируется к 20:00.
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