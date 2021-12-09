В новую инфекционную больницу в Елшанке можно доехать на автобусе

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В Саратове наладили пассажирское сообщение с новой инфекционной больницей.

Теперь туда можно доехать на городском маршруте № 35 «пл. им. Ленина В.И. – пос. Нефтяников».

Автобусы малой вместимости будут заезжать прямо к зданию больницы.

- В целях обеспечения транспортной доступности Саратовской областной инфекционной клинической больницы организовано движение автобусов по муниципальному автобусному маршруту № 35 «пл. им. Ленина В.И. – пос. Нефтяников», - сообщает председатель правительства Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Средний интервал движения, по его информации, составляет 20-30 минут.

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