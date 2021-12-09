В Саратовской области рассматривают обязательную вакцинацию для пенсионеров

В Саратовской области рассматривают возможность ввести обязательную вакцинацию для пожилых людей, об этом на очередном брифинге по коронавирусу рассказал начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Игорь Вяткин.

На данный момент привились от коронавируса более 300 тысяч пожилых людей, однако в управлении полагают, что необходимый показатель не достигнут. Напомним, всего в Саратовской области привились от коронавируса более миллиона человек. 29 тысяч успели пройти ревакцинацию.

- Если вы сейчас прививку сделаете, то к Новому году получите QR-код, - предложил регионального замминистра здравоохранения Денис Грайфер.

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