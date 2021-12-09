В Энгельсе осужден сбивший пешехода насмерть водитель «КамАЗа»

В Энгельсе вынесен приговор сбившему пешехода насмерть водителю «КамАЗа». 41-летний водитель сбил мужчину на пешеходном переходе, об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Авария случилась вечером, 15 февраля, около дома №205 на Студенческой. Грузовик с полуприцепом ехал со стороны поселка Прибрежный, на дороге был гололед. КамАЗ сбил пешехода, который от полученных травм скончался в больнице. По мнению суда, водитель превысил скорость.

На водителя завели уголовное дело, его приговорили к 1 году 2 месяцам в колонии-поселении, а также к лишению прав.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.