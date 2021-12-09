Больше всего в Саратове зарабатывают менеджеры, программисты 1С и автослесари

Самой высокооплачиваемой в Саратове стала вакансия управляющего по прямым продажам. Работодатель предлагает зарплату от 150 тысяч рублей, оплату топливной карты и мобильной связи, ДМС и ипотеку для сотрудников. Все что нужно это иметь в опыт управления каналом прямых продаж от одного года и личный опыт привлечения компаний на зарплатные проекты.

До 100 тысяч в Саратове готовы предложить программисту «1С» с опытом работы от трех лет. Можно оставаться на удаленке.

На третьем месте оказалось предложение для автослесаря по ремонту автомобилей. Им готовы платить по 80 тысяч рублей. Кандидат должен быть хорошим специалистом.

От 70 тысяч получают начальники отдела снабжения и от 60 тысяч – системные администраторы, об этом пишет портал SuperJob.

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