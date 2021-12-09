Суд присяжных не помог насильнику в Саратове

Присяжные признали виновным 26-летнего саратовца, который пытался изнасиловать а потом убить 22-летнюю девушку. Коллегия в Саратове признала весомыми доказательства, которые собрали следователи СУ СКР по Ленинскому району Саратова.

Утром 28 августа 2019 года 22-летняя девушка провожала своего нового знакомого. А тот воспользовался моментом. Когда вокруг никого не было, затащил ее в гаражный массив и попытался изнасиловать. Когда девушка дала ему отпор, он избил ее. Опасаясь, что она донесет на него в полицию, он кирпичом ударил лежащую жертву по голове и посчитал, что она умерла.

Через некоторое время девушка очнулась, смогла выйти из гаражного массива, где прохожая вызвала ей бригаду «скорой». Благодаря своевременной помощи медиков, девушка осталась жива.

- В суде и на следствии обвиняемый отказывался от признания. Коллегия присяжных признала его виновным в покушении на убийство и не заслуживающим снисхождение, - рассказали в региональном «СУ СКР.

Наказание для него теперь определит судья.

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