Житель Саратова оштрафован на полмиллиона за самовольную врезку в канализацию

Фото: ООО "КВС"
Житель поселка Новосоколовогорский в Саратовской области сделал самовольную врезку в канализацию и был оштрафован на 500 с лишним тысяч рублей. Об этом сообщает ООО «КВС».
Самовольное подключение было обнаружено на улице Курганской. Расчет ущерба оченикался по диаметру трубы. Для 100 миллиметров его назначили в размере 5 616,8 рублей в сутки. Нарушитель пользовался незаконной врезкой три месяца. Коммунальщики выставили ему счет на 505 508 рублей.
Уточнить информацию по подключению можно в ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» по адресу: ул. Советская, 10.
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