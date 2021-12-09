Банда сутенеров в Энгельсе получила сроки и вышла на свободу

К тюремным срокам приговорены в Энгельсе 31-летний и 38-летний мужчины, а также 27-летняя женщина, которые поставляли проституток в местные бани и сауны. Промышляли они этим с 2016 по 2018 годы.

Интим предоставляли пять девушек, одна из которых в этот момент была несовершеннолетней. Насилием и угрозами насилия они заставляли их оказывать секс-услуги и возвращали их к этому, когда они пытались отказаться и выйти из этого «бизнеса».

В региональном СУ СКР рассказали, что одной из девушек, как раз несовершеннолетней, удалось выйти из-под влияния членов банды после того, как она заплатила сутенерше 30 тысяч рублей и получила взамен свой паспорт, который у нее ранее отобрали.

Как выяснилось в ходе следствия, один из сутенеров был иностранцем и жил в Энгельсе по фальшивому российскому паспорту.

Банду выявили сотрудники ГУ МВД РФ по Саратовской области.

Несмотря на то, что никто из обвиняемых вины не признал, суд каждому назначил серьезные тюремные сроки.

31-летнему подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, 38-летнему подсудимому в виде 12 лет лишения свободы, обоим – в колонии строгого режима. 27-летней сутенерше назначили четыре года исправительной колонии общего режима.

При этом 38-летнего члена банды и женщину уже отпустили – «уголовное преследование прекращено по нереабилитирующему основанию в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности».

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