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Общество9 декабря 2021 10:09

В Саратовской области стратегические бомбардировщики провели командирские полеты

В небо поднялись Ту-160 и Ту-95
Наталия Калинина
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Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

В Саратовской области стратегические бомбардировщики провели командирские полеты. Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны, Ракетоносцы Ту-160 и Ту-95мс отработали маневры на малых высотах. Вылеты были и днем, и ночью. Организацией руководили командующие авиационного полка и подразделений.

На земле, тем временем, инженерно-технический состав отработал обслуживание и подготовку самолетов к вылету.

-Молодые офицеры смогли увидеть, как действует опытный инструкторский состав, рассказал командир соединения дальней авиации.

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