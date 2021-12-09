В Саратовской области от коронавируса умерли 58 медиков

Врачи пожертвовали жизнью, чтобы спасти пациентов от коронавируса
Фото: Александр Уриевский
В Саратовской области с начала пандемии скончались 58 медицинских работников, зараженных коронавирусом. Из них 41 человек погиб непосредственно от COVID-19.
Об этом в ходе брифинга 9 декабря сообщил заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер.
- Подтверждено, что в 25 случаях заражение работников системы здравоохранения произошло непосредственно на рабочем месте, в ходе выполнения служебных обязанностей, - уточнил Грайфер.
Родственники этих погибших работников могут рассчитывать на денежную компенсацию от государства.
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