В Саратовской области от коронавируса умерли 58 медиков

Врачи пожертвовали жизнью, чтобы спасти пациентов от коронавируса Фото: Александр Уриевский

В Саратовской области с начала пандемии скончались 58 медицинских работников, зараженных коронавирусом. Из них 41 человек погиб непосредственно от COVID-19.

Об этом в ходе брифинга 9 декабря сообщил заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер.

- Подтверждено, что в 25 случаях заражение работников системы здравоохранения произошло непосредственно на рабочем месте, в ходе выполнения служебных обязанностей, - уточнил Грайфер.

Родственники этих погибших работников могут рассчитывать на денежную компенсацию от государства.

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