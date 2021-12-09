В Саратовской области 29 тысяч жителей ревакцинировались. Более 900 тысяч жителей Саратовской области привились от гриппа. Об этом, 9 декабря, сообщили на сегодняшнем брифинге по коронавирусной инфекции.

Вакцину от гриппа приняли 919 366 человек, среди них 183 тысячи детей.

От коронавируса привились более миллиона жителей региона. При этом в минздраве отметили, что лекарства для профилактики коронавируса нет: необходимо проходить вакцинацию и соблюдать ограничительные меры.

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