С 13 ноября в Саратовской области сократили 2 763 коронавирусные койки. Сейчас их осталось менее 50 процентов от максимального числа за время пандемии.

Свободными остаются около 17 процентов коек. Сегодня, 9 декабря, такие данные были объявлены на очередном брифинге по коронавирусной инфекции. Количество выздоравливающих растет.

1 982 человека остаются на больничных койках, 656 из них на кислородной поддержке. На амбулаторном лечении 10 530 пациентов.

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