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Общество9 декабря 2021 9:12

В Саратове два трамвая встали на улице Степана Разина

Наталия Калинина
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Остановка трамваев в Саратове

Остановка трамваев в Саратове

Только что, 9 декабря, в Саратове два трамвайных маршрута встали на улице Степана Разина, о чем сообщает посвященная городскому электротранспорту группа ВКонтакте.

В 12:45 было прервано движение трамваев по маршрутам № 9 и 10 на Клиническом путепроводе.

О причинах сбоя пока данных нет.

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