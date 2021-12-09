В Саратове два трамвая встали на улице Степана Разина

Остановка трамваев в Саратове

Только что, 9 декабря, в Саратове два трамвайных маршрута встали на улице Степана Разина, о чем сообщает посвященная городскому электротранспорту группа ВКонтакте.

В 12:45 было прервано движение трамваев по маршрутам № 9 и 10 на Клиническом путепроводе.

О причинах сбоя пока данных нет.

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