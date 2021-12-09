На 9 декабря в Саратовской области из-за ОРВИ и коронавируса закрыты 9 школ и 424 класса, об этом сообщает региональное министерство образования.

Из-за угрозы распространения коронавируса на дистанционный режим перешли 17 групп в 15 детских садах и 80 классов в 45 школах.

На карантин по ОРВИ и гриппу отправились детский сад «Пчелка» в селе Александров-Гай, девять школ, а также 22 группы в 17 детских садах, 344 класса в 96 школах и Филиал ГАПОУ СО «Энгельсский механико-технологический техникум» Советского района.

В трех ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 431 студент 21 группы.

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