У жителей Саратова нашли 1,4 килограмма героина

Изъятый героин
У жителей Саратова правоохранители изъяли 1,4 килограмма героина, об этом сообщает ГУ МВД региона. Задержанным грозит до 20 лет.
Правоохранители выявили две группы закладчиков. При себе у них был 201 сверток с героином. Общая масса зелья составила около 400 граммов. В ходе обыска в квартире одного из задержанных нашли еще героин: более 1 килограмма.
Правоохранители продолжают работу и ищут других членов преступной сети.
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