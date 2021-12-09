На улице Чернышевского сбили молодого саратовца

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области
Вчера вечером, 8 декабря, в Октябрьском районе Саратова сбили молодого человека.
Сообщение об аварии на 2-м Мельничном проезде напротив дома № 50 по улице Чернышевского поступило в 18:20. 26-летнего парня сбил 21-летний водитель Renault Duster.
В результате ДТП пешеход с травмами был доставлен в больницу, об этом сообщает ГУ ГИБДД по Саратовской области.
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