На улице Чернышевского сбили молодого саратовца

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера вечером, 8 декабря, в Октябрьском районе Саратова сбили молодого человека.

Сообщение об аварии на 2-м Мельничном проезде напротив дома № 50 по улице Чернышевского поступило в 18:20. 26-летнего парня сбил 21-летний водитель Renault Duster.

В результате ДТП пешеход с травмами был доставлен в больницу, об этом сообщает ГУ ГИБДД по Саратовской области.

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