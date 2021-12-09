Под Базарным Карабулаком «шестерка» попала под фуру

Сегодня, 9 декабря, в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области «шестерка» попала под фуру, о чем пишет региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, авария случилась в 8:50 на трассе «Саратов-Тепловка-Базарный Карабулак-Балтай». Автомобиль ВАЗ-2106 столкнулся с фурой Man.
На месте работают сотрудники ДПС. Информация о водителях уточняется.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.