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Происшествия9 декабря 2021 8:31

Под Базарным Карабулаком «шестерка» попала под фуру

О судьбе водителя пока ничего не известно
Наталия Калинина
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Сегодня, 9 декабря, в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области «шестерка» попала под фуру, о чем пишет региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария случилась в 8:50 на трассе «Саратов-Тепловка-Базарный Карабулак-Балтай». Автомобиль ВАЗ-2106 столкнулся с фурой Man.

На месте работают сотрудники ДПС. Информация о водителях уточняется.

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